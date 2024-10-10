Россиянин бросил бутылку от алкоголя и попал по голове двухлетнему ребенку

В городском округе Сочи мужчина, распивавший спиртное, выбросил бутылку и попал по голове дошкольнице. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как уточнили правоохранители, инцидент произошел на улице Летней в поселке Дагомыс. Подозреваемый выпил алкогольные напитки около магазина, а затем бросил бутылку, которая прилетела в голову двухлетней девочке. По предварительно информации, ребенок серьезных травм не получил. Сейчас медики устанавливают степень вреда, причиненного ее здоровью.

По подозрению в хулиганстве был задержан 39-летний мужчина, приехавший в город из Мурманской области. В отношении него составили административный протокол. Он находится в камере для задержанных.

До этого екатеринбуржец с размаху ударил ребенка в магазине и стал фигурантом дела.

Ранее в Бурятии неизвестный ударил ребенка на детской площадке за отказ дать денег.