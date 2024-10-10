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Климатолог объяснил, грозят ли России разрушительные ураганы из США

Климатолог Семенов: до РФ ураганы из США не дойдут, но будут другие сюрпризы

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Wilfredo Lee/AP

Бушующие в США разрушительные тропические ураганы на фоне глобального потепления будут сдвигаться и могут достичь более северных широт. В том числе они затронут побережье Западной Европы и Британии. Но до России в силу особенностей географического положения они не дойдут – изменение климата подготовит россиянам другие «сюрпризы», рассказал директор Института физики атмосферы им. Обухова РАН, завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

Россия – это континентальная страна, большей частью находящаяся в северных широтах. И хотя в будущем ареал распространения атлантических циклонов будет расширяться, России они по-прежнему не будут угрожать.

«В крайнем, экстремальном случае, гипотетически, ураганы могут достичь, скажем, побережья Испании. Но к нам с западной стороны они, конечно, не придут», — заверил Семенов.

Он добавил, что есть вероятность тайфунов, которые будут подниматься выше к северу, однако добавил, что речь не идет об огромной угрозе. Для России намного актуальнее другие капризы природы, которые также представляют опасность, в первую очередь – конвективные климатические явления. Это в том числе ливни, шквалы и торнадо, которые уже достаточно часто наблюдаются на территории страны. В будущем их число заметно увеличится, заключил климатолог.

Напомним, скорость обрушившегося на Флориду урагана «Милтон» достигала 160 км/ч. Власти не могут точно оценить ущерб, а так как ураган начался ночью, не было возможности проводить масштабные спасательные операции. Разрушено уже около 125 домов, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог заявил, что ураган «Милтон» лишит Камалу Харрис президентства в США.

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