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Суд вернул исковое заявление Блиновской к компании, продающей ее марафоны

Суд вернул исковое заявление Блиновской к ООО «Багет», продающей ее марафоны

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Суды общей юрисдикции города Москвы

Московский городской суд вернул исковое заявление блогера Елены Блиновской к ООО «Багет» о защите исключительных прав на марафоны, автором которых является она сама. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Отмечается, что соответствующее решение было принято в связи с нарушением правил подсудности.

Telegram-канал Mash писал, что ООО «Багет» продавал марафоны Блиновской. Ее заявление было зарегистрировано в Мосгорсуде 2 октября.

Блиновскую задержали в 2023 году, с 22 января 2024-го она находится в СИЗО. Прокуратура обвиняет «королеву марафонов» в неуплате налогов на 906 млн рублей, отмывании значительной части этих средств и нарушении правил оборота платежей. Адвокаты блогера оспаривают предъявленную сумму. По их данным, Блиновская задолжала на 406 млн руб. меньше.

Последнее заседание с участием Блиновской состоялось в Московском городском суде 2 октября. Инстанция рассмотрела ее апелляционную жалобу, касающуюся продления ареста на ее имущество.

В результате суд признал законным это решение, но исключил из перечня арестованного имущество банковский счет отца Блиновской.

Ранее сообщалось, что Блиновская заболела в СИЗО.

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