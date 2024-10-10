В Угличе подросток попал в больницу с десятками переломов после жестокого избиения

В Ярославской области молодых людей подозревают в избиении 16-летнего подростка. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в Угличе. По данным источника, бывшая возлюбленная пожаловалась на школьника знакомым, и те встретили его на улице, где начали наносить удары. В какой-то момент юноша потерял сознание, после чего его затащили в его же квартиру и нанесли множество серьезных травм.

Подростка избивали четыре часа. За это время он несколько раз терял сознание. Все происходящее некоторые участники снимали на видео. Позже пострадавшего госпитализировали с десятками переломов и порванной барабанной перепонкой. Не исключается, что молодой человек может остаться инвалидом.

После произошедшего задержали троих человек.

«Одного из обвиняемых арестовали, другим избрали меру пресечения в виде домашнего ареста», – сообщается в публикации.

После того как стало известно о произошедшем, компания «с горя» купила водки.

Ранее московский фельдшер получила кулаком в лицо от ревнивой сожительницы пациента.