Россияне стали чаще оплачивать смартфоны и аксессуары частями

Россияне стали чаще оплачивать товары при помощи сервисов BNPL или частями, следует из исследования «МегаФона». Чаще всего (около 30%) в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota россияне оплачивают так смартфоны, а самым популярным брендом в этом сегменте стал Apple.

BNPL представляет собой возможность оплатить часть стоимости (25%) сразу, а остальные 75% — в течение короткого периода. В отличие от кредита клиенту не надо оформлять дополнительные документы, при этом покупки по BNPL не отражаются в кредитной истории.

Как отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давид Борзилов, услуга BNPL приобретает все большую популярность у клиентов.

«Популярность BNPL продолжит расти, так как клиент не переплачивает за купленный товар. Для компаний, которые ввели такой способ оплаты покупок, это еще и новые клиенты, рост спроса и среднего чека», — сказал он.

Согласно статистике объединенной сети, в 21% случаев россияне оплачивали в 2024 году частями аксессуары к смартфонам (18% в 2023 году). Также с помощью BNPL на 12% чаще приобретались планшеты. В деньгах этот показатель вырос на 14%.

Напомним, что крупнейшими рынками BNPL в мире являются Китай, США и Европа. При этом наибольшая доля оплаты покупок частями наблюдается в Австралии — там они занимают 50%. В России сервисы BNPL начали появляться в 2021 году.