В Адыгее после атаки дронов эвакуировали десятки людей

Десятки жителей поселка Родниковый в Республике Адыгея, где после ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили эвакуацию, уже покинули населенный пункт. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Из опасной зоны эвакуировали 40 человек», — рассказал источник агентства.

Он добавил, что всего власти хотят вывезти из поселка 1 200 граждан.

В ночь на 10 октября украинские военные атаковали окрестности города Майкопа в Адыгее при помощи дронов. В результате на соответствующей территории начался пожар, рассказал глава республики Мурат Кумпилов.

К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало. Тем не менее руководство региона решило эвакуировать жителей Родникового, организовав для них пункт временного размещения в станице Ханская.

Позже в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что для атаки украинские солдаты использовали БПЛА американского производства. Речь идет о летательных аппаратах PD-2, некоторые из которых были начинены взрывчаткой.

Ранее в Нидерландах анонсировали выделение почти €400 млн на разработку дронов для Украины.