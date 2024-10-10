В России назвали способ, который снизит уровень преступности среди мигрантов

В России нужно заняться повышением уровня правосознания иностранных граждан, чтобы снизить преступность среди мигрантов. Об этом рассказал член Координационного совета Союза политэмигрантов Украины Дмитрий Никонов, передает Pravda.Ru.

По его мнению, ответственность граждан напрямую зависит от уровня его правосознания, поэтому они должны осознавать свою ответственности перед государством и обществом. При этом эксперт предложил начинать эту работу на территории стран, откуда прибывают мигранты. Никонов также прокомментировал работу над законопроектом о признании иностранного гражданства отягчающим обстоятельством при совершении преступления в России.

«Шансы на принятие этого законопроекта достаточно велики. Хотя я частично согласен с юристами, которые считают, что это может нарушать принцип равенства, у этого законопроекта есть серьезные аргументы. С другой стороны, когда человек приезжает работать за рубеж, будь то мигрант из Средней Азии в Россию или из России в Америку, он не едет с намерением совершать уголовные преступления. У него нет умысла нарушать закон», — сказал эксперт.

Автор инициативы, депутат Евгений Марченко до этого говорил «Газете.Ru», что внесенный в Госдуму законопроект о признании иностранного гражданства отягчающим обстоятельством при совершении преступления не коснется людей с двумя гражданствами, если одно из них российское. По словам депутата, его инициатива не идет вразрез Конституции РФ, так как в статьях о равенстве прав не сказано о наличии у людей определенного гражданства.

Ранее в Госдуме заявили, что идея ужесточить наказания для иностранцев дискредитирует закон.