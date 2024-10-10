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Жертвами пожара в «доме-корабле» в Москве стала пожилая пара

В Москве рассказали, что люди выходили из горящего «дома-корабля» через стену дыма

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СК РФ по городу Москве

Жительница Москвы Елена рассказала «Газете.Ru», что пожар в «доме-корабле» на Большой Тульской улице был очень сильным, пожарным пришлось вывести некоторых жильцов из квартир. По словам женщины, в результате возгорания погибла пожилая пара.

«Пожар был очень сильным, муж услышал сигнализацию, разбудил всех. Мы успели, обмотавшись мокрыми полотенцами, выйти на пожарную лестницу. Было уже очень сильное задымление. В квартирах рядом люди не успели сами, их вывели пожарные. Пожарные быстро приехали. У нас, конечно же, была [паника], это очень страшно, пробиваться через стену дыма в темноте. Да, конечно, [есть запах гари]. [Погибла] пожилая пара. Безумно жаль их. Они одни жили, взрослый сын отдельно», — сказала она.

Ранним утром 10 октября произошел пожар в доме на Большой Тульской — загорелась квартира на шестом этаже «дома-корабля» — памятника брутализма и советского модернизма. Площадь возгорания достигла 55 квадратных метров. Пожарные спасли 14 жильцов, еще около 80 эвакуировались сами. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела мужчины и женщины. По данным СК, причиной происшествия могла стать неисправная электропроводка.

В январе этого года в доме уже был пожар, тогда загорелась квартира на 11-м этаже.

Ранее сообщалось, что в Норильске спасли от пожара более 20 кошек и собак.

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