Эксперт посоветовал при аренде жилья прописывать ответственность в случае ЧП

Перед сдачей квартиры в аренду важно не только проверить состояние сантехники, электропроводки и исправность электроприборов, но и прописать в договоре ответственность в случае возникновения ЧП. Такой совет в беседе с РИАМО дал советник практики недвижимости и строительства SEAMLESS Legal Дмитрий Богданов.

По его словам, зачастую, по результатам пожарно-технической экспертизы, виновником возгорания является не арендатор, а именно владелец жилья, допустивший нарушения требований при монтаже электросети или установке бытовой техники.

«О полном освобождении от ответственности собственника речь может идти лишь в случае отсутствия его вины, то есть, когда он не знал и не должен был знать о неисправности, что на практике довольно сложно доказать», — отметил Богданов.

Он посоветовал детально прописать в договоре разграничение ответственности сторон за эксплуатацию арендуемых помещений. При этом наиболее сбалансированным является подход, при котором арендатор отвечает только за то, чем он пользуется и может контролировать.

Доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин до этого объяснил, как выбрать хорошего риелтора. По его словам, важно исследовать рынок — изучить различные агентства недвижимости, их рейтинги, отзывы клиентов, опыт. Нельзя ограничиваться только знакомыми или первыми попавшимися специалистами.

Ранее эксперт рассказал, в каком случае может быть выгодна субаренда.