Профессор рассказал, как легче справляться с проблемами на работе

Россиянам важно соблюдать формулу ментального здоровья, которую условно называют «Три восьмерки», чтобы чувствовать психологический комфорт на работе. Об этом kp.ru рассказал д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Шмилович.

Данное правило заключается в том, чтобы выделять по восемь часов на сон, работу, а также в совокупности на хобби, родных и близких, отдых. По словам профессора, такой баланс позволит легче переносить все рабочие проблемы и бороться с дедлайнами.

«Есть несколько идеальных предложений, чтобы избежать усталости на работе, чтобы сотрудники чувствовали себя защищенными. В первую очередь — это формирование коллективной общности, отсутствие газлайтинга (психологического насилия — Прим. ред.) к новичкам и тем, кто в данный момент не вытягивает. Хорошо, конечно, если в компании будет приходящий психолог, который вовремя поможет снять напряжение. Многие компании также заводят комнаты йоги, что очень облегчает состояние сотрудников», — добавил Шмилович.

Психиатр Асим Шах из Медицинского колледжа Бейлора (США) до этого говорил, что избавиться от стресса на работе помогает «дробление» задач на мелкие части, здоровый образ жизни, доверительный разговор с близким человеком и ограничение трудовой нагрузки.

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