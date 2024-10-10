Большинство взрослых и каждый третий ребенок в РФ страдают от ожирения

На сегодняшний день в России 63% взрослых жителей, а также каждый третий ребенок школьного возраста страдают от ожирения. Повальной эпидемией избыточного веса поспособствовали гиподинамия, постоянно растущая нагрузка в школе и неправильное питание, объяснила врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в беседе с НСН.

В последнее время на фоне роста масштаба проблемы начали создавать школы питания, чтобы предотвратить ожирение в детстве, которое затем усиливается в пубертатном возрасте и влияет на всю жизнь человека.

Одна из основных причин – это питание, так как в последнее время ультрапереработанные продукты стали, по сути, самыми доступными. В том числе это сосиски, хлопья, глютен, копчености, солености, чипсы и другие разные снеки, потребление которых замедляет метаболизм и приводит к набору лишних килограммов.

«Отмечу, что почти всегда у родителей с ожирением дети тоже имеют проблемы с весом. Здесь дело не в генетике, а в стиле питания в семье», — подчеркнула Мухина.

Она призвала активнее просвещать россиян, рассказывая им об инновационных решениях вроде сахарозаменителей и пользе белка. Именно изменение типа питания является главным способом лечения ожирения, а также в целом налаживание режима, в том числе – полноценный сон, отметила врач. Что касается лекарств, то их обычно назначают эндокринологи при инсулинорезистентности и других проблемах. Как правило, речь идет о восстановлении функций щитовидной железы.

Ученые ранее назвали способ защиты маленьких детей от ожирения.