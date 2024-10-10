В Японии потребовали посадить в тюрьму россиянина за обход санкций против РФ

Прокуратура Японии запросила 3,5 года тюрьмы для 38-летнего гражданина РФ Андрея Совы, которого обвиняют в торговле в обход санкций. Об этом пишет РИА Новости.

Также сторона обвинения требует оштрафовать компанию россиянина на 5 млн иен (порядка $33,3 тысячи). Прокурор отметил, что смягчающих обстоятельств в деле Совы якобы нет, а вменяемое ему преступление «рассматривается как дерзкое».

Защита предпринимателя настаивает на том, что подсудимый действовал без злого умысла, а его действия не нанесли никому ущерба. В связи с этим адвокат просит назначить Сове штраф или условный срок.

Следующее заседание по делу состоится 31 октября.

Андрея Сову арестовали в Осаке в июле 2024 года. Данный арест стал первым в Японии по обвинению в экспорте товаров в Россию в обход санкционного режима.

Известно, что россиянин работал представителем торговой компании Astrade, имеющей офис в Осаке. По версии следствия, он якобы экспортировал товары, в том числе гидроциклы, двигатели для кораблей, подержанные мотоциклы в Россию в обход введенных санкций.

Ранее сообщалось, что Запад продолжает закупать топливо из российской нефти в обход санкций.