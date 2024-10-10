Два человека погибли при пожаре в «доме-корабле» в центре Москвы

Спасатели обнаружили тела мужчины и женщины после ликвидации пожара в 14-этажном «доме-корабле» на Большой Тульской улице в центре Москвы. Об этом сообщило МЧС РФ.

«На пожаре в Москве обнаружены тела женщины и мужчины», — говорится в сообщении.

Возгорание в доме на Большой Тульской началось ранним утром 10 октября — загорелась квартира на шестом этаже здания. Прибывшие на место происшествия пожарные спасли 14 жильцов, еще около 80 эвакуировались сами.

Площадь пожара достигла 55 квадратных метров, прежде чем его удалось ликвидировать усилиями 47 спасателей и 15 единиц техники.

В текущем году в «доме-корабле» уже происходил пожар — в январе. Тогда горела квартира на 11-м этаже, а из-за возгорания был затруднен проезд по Большой Тульской.

Ранее стала известна причина пожара в гостинице «Охотник» в Москве.