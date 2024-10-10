Экс-супруга главреда «Новой газеты — Европа» написала на него заявление в СК

Бывшая жена главного редактора «Новой газеты — Европа» (признано нежелательным в РФ) Кирилла Мартынова (признан в РФ СМИ-иноагентом) Антонина Федорова обвинила экс-супруга в своем похищении. Об этом, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, Антонина Федорова (Мартынова) написала в Следственный комитет заявление о ее похищении бывшим супругом Кириллом Мартыновым.

7 мая Новгородский областной суд приговорил Антонину к девяти годам колонии за покушение на дочь, совершенное в 2007 году. Прокуратура просила назначить ей наказание в виде 10 лет тюремного заключения. Женщина почти 16 лет находилась в розыске после вердикта присяжных, своей вины она не признала.

Затем суд изменил меру пресечения осужденной, назначив ей наказание, не связанное с лишением свободы. Женщина получила восемь лет условно.

Ранее суд отказал в ДНК-тесте по делу жены главреда «Новой газеты — Европа».