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Названа причина признания Понасенкова иноагентом

Понасенкова признали иноагентом за финансирование через издательство АСТ

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evgenii_ponasenkov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Публицист Евгений Понасенков был признан иностранным агентом за получение зарубежного финансирования через издательство АСТ. Об этом говорится в решении Замоскворецкого суда по иску писателя к министерству юстиции России.

По данным суда, деньги с зарубежных счетов Понасенков получал в период с мая 2019 года по январь 2022 года. За это время через издательство прошло 15 операций.

Еще одной причиной для включения публициста в реестр стали ссылки на признанные иноагентами СМИ, которые он делал в своих социальных сетях. В частности, с марта 2021 года по март 2022 года Понасенков распространял материалы «Радио Свободная Европа/Радио Свобода (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) (PCE/PC)» и The Insider SIA (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций).

«С марта 2021 года по март 2022 года выявлены факты участия Понасенкова Е.Н. в создании сообщений и материалов иностранного средства массовой информации ООО «Телеканал «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией), выполняющего функции иностранного агента», — говорится в решении суда.

Понасенков был внесен в реестр физлиц-иноагентов в начале апреля 2022 года. Позднее та же участь постигла созданной публицистом компании «Первый научный» — ее включили в список СМИ-иноагентов.

Ранее Понасенкову снова отказали в снятии статуса иноагента.

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