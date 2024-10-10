Кличко отреагировал на обращение «Украинской правды», обвинившей власти в давлении

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о недопустимости давления на СМИ и журналистов со стороны властей. Таким образом он отреагировал на открытое обращение газеты «Украинская правда» на эту тему.

В обращении говорится о том, что офис президента Украины оказывает на редакцию издания и отдельных журналистов системное давление. Корреспондентам газеты не дают свободно общаться со спикерами от органов власти, а бизнесменов негласно пытаются вынудить не сотрудничать с изданием и не размещать на страницах «Украинской правды» рекламу.

Мэр украинской столицы Кличко назвал обращение «тревожным сигналом» и заявил, что «такие случаи не улучшают имидж Украины в мире».

«Давление власти на СМИ недопустимо. Ибо именно свобода слова, мнения, прессы — это то, что является основой демократии в обществе», — написал в своем Telegram-канале градоначальник.

Весной сообщалось, что украинским чиновникам и госорганам могут запретить вести Telegram-каналы для оповещения населения. Как отметила глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк, официальные лица Украины не должны присутствовать на этой платформе, несмотря на ее удобство. Она заявила, что мессенджер Telegram может быть внесен в список ресурсов, подлежащих регулированию — это позволит его блокировать и штрафовать.

Ранее Кличко заявил о неприемлемости политического соперничества до завершения боев на Украине.