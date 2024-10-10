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Россиянам назвали самый вредный ужин, приводящий к ожирению

Врач Михалева назвала мясо по-французски самым вредным ужином

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Depositphotos

То, чем мы ужинаем, может серьезно повлиять на набор веса. Наиболее опасным в этом плане считается блюда, богатые жирам, углеводам и солью. Одним из них является жареное мясо с картошкой или запеченное мясо по-французски, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог, к.м.н., диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева.

«Это один из самых неблагоприятных вариантов ужина, в котором содержится большое количество калорий, жира и простых углеводов, которые превращаются в жировые запасы и могут накапливаться в области талии на протяжении многих лет», — предупредила Михалева.

По ее словам, употребление такой легкоусвояемой и высококалорийной пищи вечером препятствует сжиганию полученных калорий, так как вызывает чувство усталости, расслабления и желание прилечь, а не пройтись несколько километров. Кроме того, это нарушает выработку «жиросжигающих» гормонов в ночное время и способствует выбросу инсулина, который, в свою очередь, способствует образованию висцерального жира.

«Если вы стремитесь контролировать свой вес, ужин не должен быть слишком поздним (рекомендуется не менее чем за 2-3 часа до сна), и, конечно, тяжелым. Подходящими вариантами могут быть овощи, нежирное мясо или рыба, полезные крупы в небольших количествах и блюда из творога», — резюмировала Михалева.

Ранее были названы главные ошибки, которые совершают все худеющие.

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