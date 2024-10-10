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Большинство россиян сталкивались с проблемой отеков

Россияне меняют питьевой режим и делают массаж в борьбе с отечностью

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Согласно итогам опроса, проведенного Школой здоровья Руслана Масгутова, больше половины россиян выделяют отечность как проблему и пытаются с ней справиться. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Наиболее популярными способами борьбы с отеками стали: изменение питьевого режима (55,6%), лимфодренажный массаж тела (45,4%), введение в питание мочегонных продуктов (34,9%) и бьюти-гаджетов (20%). Больше половины (66%) респондентов назвали эти способы эффективными.

В рамках проведения опроса также исследовали, связана ли отечность с заболеваниями — так 25% респондентов ответили, что обращались с этим вопросом к врачу и наиболее распространенным диагнозом были лимфатические нарушения (16%) и проблемы с щитовидной железой (15%).

45% опрошенных респондентов отметили, что окончательно с отеками справиться не удалось, все популярные и домашние способы давали лишь временный эффект.

«Проблема требует комплексного подхода, недостаточно прорабатывать лишь внешнее проявление отечности массажами и популярными способами. Важно уделить внимание и самому организму: сдать анализы, проверить гормоны и щитовидную железу, убедиться, что отеки вызваны не заболеванием. Далее разберите свое питание, попробуйте ввести правило тарелки, нормализуйте питьевой режим и поймите, что именно в вашем организме провоцирует отечность. Исключите эти пункты и следите за вашим состоянием, появилась ли положительная динамика», — комментирует Руслан Масгутов, ученый-исследователь, кандидат медицинских наук, врач интегративной медицины.

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