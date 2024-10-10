Большинство россиян хотят купить квартиру с готовым ремонтом в санузле

Большинство — 72% — покупателей новостроек хотели бы купить квартиру с уже готовым ремонтом в ванной. Это показало исследование ГК «Страна Девелопмент», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

45% нравится, что можно выбрать готовое решение из нескольких вариантов отделки, 42% считают, что ремонт в ванной комнате от застройщика позволит сэкономить, 68% покупателей квартир не хотят заниматься организацией ремонта сами или нанимать и контролировать подрядчика, а 34% имеют негативный опыт ремонта своими руками.

Отделка в ванной комнате традиционно считается одним из самых дорогих этапов ремонта в квартире. Сегодня самостоятельная отделка санузла качественными материалами по Москве стоит не менее 80 тыс. рублей за кв. м, в то время как готовый ремонт от застройщика санузла 4-6 кв. м обойдется по фиксированной цене от 335 тыс. рублей до 435 тыс. рублей в зависимости от выбранного варианта отделки. Если же учитывать реальную инфляцию и удорожание стройматериалов, то сейчас квартиру с готовой ванной комнатой можно приобрести на 20% дешевле, чем через год.

«Отделка санузла забирает до 40% всего бюджета на ремонт квартиры и включает в себя самые сложные черновые работы, в том числе по гидроизоляции помещения и разводке инженерных коммуникаций», — говорит вице-президент ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов.

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