На фоне приближающегося урагана «Милтон» во Флориде прошли торнадо

На фоне приближения к США мощного урагана «Милтон» на прибрежных территориях Флориды прошли торнадо. Об этом со ссылкой на метеорологическую службу Майами сообщает Life.ru.

В преддверии урагана синоптики предупредили о возникновении быстрых торнадо, которые могут быть очень опасны.

К настоящему времени шторм уже достиг побережья штата, ожидается усиление ветра и начало проливных дождей. Власти Флориды призывают жителей эвакуироваться, пока для этого есть возможность. Из-за огромного количества машин движение на выездных шоссе местами затруднено.

Перед этим губернатор Флориды Рон Десантис предупредил местных жителей, что они попадут в беду, если откажутся покидать свои дома. По словам губернатора, «большой шторм» принесет много разрушений, скорее всего — уничтожит жилье.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрек, что «Милтон» вызовет мощнейшие разрушения во Флориде, избежать которых невозможно.

Ранее стало известно, что власти США призвали свыше 5,5 млн человек покинуть западное побережье Флориды.