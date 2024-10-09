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Депутат бундестага стал почетным профессором Российской академии музыки

Депутат бундестага Моосдорф стал почетным профессором РАМ имени Гнесиных

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Российская академия музыки имени Гнесиных/VK

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маттиас Моосдорф в сентябре стал почетным профессором Российской академии музыки имени Гнесиных. Об этом сообщили в группе РАМ в социальной сети «ВКонтакте».

В академии отметили, что депутат посещал учебное заведение, где провел для учащихся мастер-класс по камерному ансамблю. Встреча прошла в рамках III Международного фестиваля «Гнесинка без границ».

«Я очень надеюсь, что визит к нам многоуважаемого профессора будет многократным, и мы будем говорить о том, что нас связывают не просто профессиональные, а уже музыкантские и дружеские отношения», — сказал ректор РАМ Александр Рыжинский.

Моосдорф отметил, что планирует раз в несколько месяцев читать курсы лекций в Москве.

В июне депутат парламента Гамбурга от партии «Альтернатива для Германии» Ольга Петерсен уехала из Германии в Россию вместе со своими детьми. Парламентарий планировала остаться на своем посту и продолжить выполнять свои обязательства.

Ранее немецкая партия пообещала отменить санкции против России при одном условии.

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