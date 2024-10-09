В Гонконге коллекторы разбросали деньги по улице для поиска должника

Коллекторы в Гонконге разбросали по улицам в общей сложности $128, чтобы вернуть долг с местного бизнесмена. Подробности сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

К разбросанным по городу купюрам прикрепили уведомление с информацией о должнике. Там были указаны имя, фамилия и другие личные данные предпринимателя.

Сообщается, что в районе Сёнвань разбросали почти 100 таких уведомлений. Местная полиция начала расследование в отношении коллекторов.

Недавно юрист Ирина Нигматуллина дала совет для пенсионеров-должников. Она пояснила, что если задолженности достигла 1 млн рублей и приставы открыли исполнительное производство, лучше стать банкротом.

Тем временем в России наблюдается положительная тенденция. Как заявил журналистам на Финансовом конгрессе Банка России первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин, количество банкротов в России за шесть месяцев текущего года снизилось на 40%.

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