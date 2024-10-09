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Бухгалтер пиццерии похитила 17 млн рублей, повышая себе зарплату в течение двух лет

В Магнитогорске бухгалтер присвоила себе 17 млн рублей, годами завышая зарплату

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

В Магнитогорске бухгалтера пиццерии заподозрили в мошенничестве, сообщает полиция Челябинской области.

Как уточняется, кражу 17 млн рублей со счетов предприятия общественного питания выявили сотрудники подразделения экономической безопасности. Перед этим в полицию обратился владелец пиццерии, который заявил о хищении принадлежащих ему денежных средств. В ходе проверки выяснилось, что к преступлению причастна главный бухгалтер заведения.

«Используя служебное положение, а также доверительные отношения с владельцем пиццерии, она в течение двух лет в пятикратном размере завышала себе заработную плату. А затем фиктивно трудоустроила свою дочь с зарплатой 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Пока на имущество фигурантки собираются наложить арест, следствие по делу продолжается.

Ранее сотрудница банка из Новосибирска украла у клиентов 15 млн рублей.

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