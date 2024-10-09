В Карелии подросток угнал служебный микроавтобус и поехал кататься

В Олонецком районе Карелии сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне служебного автомобиля со стоянки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД республики.

С заявлением в правоохранительные органы обратилось руководство одной из городских организаций. С автомобильной стоянки ночью был угнан служебный автомобиль. Злоумышленник воспользовался тем, что водитель не закрыл машину и оставил включи зажигания в замке. Угнанное авто удалось обнаружить на одной из улиц.

По подозрению в совершении преступления был задержан подросток. По словам молодого человека он заметил открытую машину и решил прокатиться, а затем бросил машину и ушел домой пешком. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об угоне.

До этого сообщалось, что в Москве перевернулся автомобиль с девятью детьми и 14-летним водителем. Подростка хотел впечатлить девушку. Он без разрешения взял у отца ключи от машины и отправился на прогулку с друзьями. Во время движения, он «вилял» по дороге, но не справился с управлением. На данный момент в ситуации разбираются правоохранители. Ситуация на контроле у прокуратуры.

Ранее ребенок за рулем угнанной машины едва не раздавил детей на детской площадке.