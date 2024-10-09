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В Нижневартовске мужчина выстрелил в прохожего из пистолета

В ХМАО задержали мужчину, стрелявшего в прохожего

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Shutterstock

В Нижневартовске мужчина обстрелял прохожего из травматического пистолета на остановке и скрылся, злоумышленника удалось задержать. Об этом сообщает URA.ru.

Инцидент произошел в Нижневартовске 8 октября, неизвестный мужчина открыл огонь из травматического пистолета, он несколько раз выстрелил в прохожего.

«Местный гангстер, видимо, как в игре ГТА, не стесняясь прохожих и проезжавших автомобилей, расстрелял парня», — сообщил один из очевидцев.

По данным регионального МВД, на месте происшествия были обнаружены и изъяты гильзы от травматического оружия. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, полицейским он сообщил, не видел, кто в него стрелял.

Личность подозреваемого установлена, его задержали, возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге подростков задержали за стрельбу по школьнице. Молодые люди несколько раз выстрелили по девушкам 14 и 16 лет, которые находились на детской площадке. В результате одна из пострадавших получила ранения левого бедра и пальцев ноги. Медики оценили состояние девушки как удовлетворительное, после чего оказали всю необходимую помощь и отпустили домой.

Ранее в Петербурге подросток открыл стрельбу по мужчине, выпивавшему во дворе дома.

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