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Сильный пожар начался на Кубани

В поселке Октябрьский на Кубани загорелся склад на площади 800 «квадратов»

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Pixabay

В поселке Октябрьский в Краснодарском крае загорелся склад на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани в Telegram-канале.

«Площадь пожара - около 800 квадратных метров. По предварительным данным пострадавших нет. По информации оперативных служб и ЕДДС Ейского района, в настоящий момент территория в границах 500 метров от места пожара оцеплена, угрозы для жителей нет», — сообщили в оперштабе региона.

В ведомстве добавили, что на месте уже работают сотрудники МЧС и ГО ЧС.

До этого сотрудники пожарной охраны ликвидировали открытое горение на Центральном рынке в Ногинске.

В ведомстве уточнили, что территория рынка, который находится на улице Декабристов, «горит по всей площади». С огнем боролись более 80 сотрудников МЧС. На место происшествия прибыли 26 пожарных машин, которые прибыли в том числе из соседних городов Подмосковья.

Ранее в Удмуртии игравшие с огнем дети сожгли дом и едва не сгорели сами.

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