В Иркутской области медведь разгромил дачу ради яблок

В Усть-Илимске медведь разгромил дачу, наелся яблок и сбежал в лес. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Иркутской области.

В правоохранительные органы обратился житель Усть-Илимска, мужчина рассказал, что приехал на дачу в черте города. На участке он обнаружил следы медведя и сломанный забор, косолапый также съел все плоды с яблони.

Сотрудники осмотрели прилегающую территорию, однако медведя нигде не обнаружили. Полицейские призывают граждан избегать встреч с медведями, стараться не посещать лесные зоны там, где заметили хищника, а в случае обнаружения дикого животного — спокойно и не провоцируя зверя покинуть место, после чего сообщить о случившемся в полицию.

До этого сообщалось, что в Калтанском районе Кемеровской области полицейским пришлось ликвидировать медведя, который наведывался на участки местных жителей. Жителей поселка Малиновка напугал медведь, который стал прогуливаться по улицам и пробираться на участки. Хищник громил садовые постройки, ел овощи и совершенно не боялся людей.

Ранее инспектор нацпарка в Карелии одной фразой прогнал медведицу с потомством.