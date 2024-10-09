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Глава российского муниципалитета присоединится к «Ночным ведьмам»

Глава муниципалитета в Запорожской области Губанова решила уйти на СВО

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Телеграм-канал Балицкий Евгений

Глава Акимовского муниципального округа Запорожской области Юлия Губанова захотела пойти добровольцем на СВО. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

Женщина намерена воевать на Запорожском направлении.

«Юля мастер спорта по стрельбе и давно говорила о желании применить свои навыки и знания в защите Родины», — рассказал Балицкий.

Губанова будет служить в добровольческом отряде роботизированных электронных комплексов и систем «БАРС-САРМАТ» в звании командира отделения воздушной разведки «Ночные ведьмы 2.0».

До этого министр по делам молодежи Якутии Петр Шамаев ушел на СВО.

Перед этим бывший глава администрации Целинного округа Курганской области Александр Сытов уехал в зону специальной военной операции, подписав контракт с Минобороны в местах лишения свободы.

Ранее жительница Татарстана ушла на СВО разведчицей и рассказала о своей службе.

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