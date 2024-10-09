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Ульяновец избил знакомую и столкнул ее с лестницы

В Ульяновске женщину избили и спустили с лестницы

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Shutterstock/evgeniykleymenov

В Ульяновске 38-летний мужчина подозревается в том, что избил свою знакомую и спустил ее с лестницы. Об этом сообщает «Ульяновск».

По предварительной информации издания, инцидент произошел, когда ранее судимый мужчина пришел в гости к своей 47-летней знакомой и увидел ее в компании других людей. После этого он вместе с женщиной вышел на лестничную клетку и между ними произошел словесный конфликт.

В какой-то момент мужчина несколько раз ударил ее по лицу, а затем столкнул с лестницы. Затем он продолжил ее избивать, нанося удары ногами. После этого он скрылся. Позже соседи обнаружили избитую соседку и вызвали скорую помощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

Ранее в Красноярске мужчина изрезал ножом бывшую сожительницу и ее дочь.

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