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Инфекционист рассказал, как через фрукты можно заразиться вирусом Марбург

Доктор Вознесенский: вирусом Марбург можно заразиться через немытые бананы

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Вирусом Марбург, который подобно Эболе вызывает геморрагическое поражение организма, можно заразиться через немытые бананы. Об этом заявил врач-инфекционист Сергей Вознесенский в разговоре с «Вечерней Москвой».

Врач объяснил, что в современную эпоху все продукты проходят тщательный санитарный контроль. Эта мера позволяет своевременно определить наличие опасных вирусов и бактерий, чтобы не допустить товар в магазины.

«Но в любом случае все фрукты и овощи, которые мы покупаем в магазине, перед употреблением нужно вымыть с помощью воды и обычного мыла. Это точно минимизирует вероятность заражения инфекционным агентом, если он вдруг присутствует на кожуре плода», — заявил Вознесенский.

Среди других путей передачи вируса — близкий контакт с зараженным человеком или животным.

До этого эпидемиолог Игорь Матвеев заявил, что лихорадка Марбург, вспышка которой произошла в Африке, не угрожает россиянам.

Ранее вирусолог оценил необходимость массовой вакцинации россиян от вируса Марбург.

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