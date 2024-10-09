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Отец и трое его детей, с которыми он три года назад сбежал в лес, случайно попали на видео

В Новой Зеландии отец с тремя детьми попал на видео спустя три года после побега

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NZ police

В Новой Зеландии отца, убежавшего из дома в глушь со своими тремя детьми, случайно засняли через три года после исчезновения. Об этом пишет The Guardian.

Перед Рождеством 2021 года Том Филлипс поссорился с женой и ушел в лес вместе со своими детьми: Эмбер, Мавериком и Джайдой. Сейчас им 8, 9 и 11 лет соотвественно. Все это время об их местоположении ничего не было известно, но в 2023 году Филлипс, предположительно, с одним из отпрысков совершил ограбление банка и угон квадроцикла.

К тому времени полиция выдала ордер на арест мужчины, а в июне этого года объявила награду в $80 тыс. за информацию, которая поможет правоохранительным органам вернуть детей их матери. Срок предложения уже истек, но недавно все четверо беглецов попали на видео, когда шли по пересеченной местности в регионе Уаикато к югу от Окленда. Там их заметили подростки, которые охотились на свиньей.

Полиция Новой Зеландии изучила запись и вскоре отправила в указанный район патрули, но больше группу никто не видел. Мать детей, которая в последний раз видела их в 2021 году, рассказала журналистам, что испытала облегчение, узнав, что они живы. Их бабушка и мать Филлипса также заявила, что «очень хотела бы, чтобы они вернулись домой».

Ранее ребенка, похищенного у матери в Краснодарском крае, спустя восемь месяцев нашли в Красноярске.

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