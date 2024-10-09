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Подмосковные подростки избили и обстреляли мужчину, домогавшегося их подруги

«МК»: в Подмосковье подростки избили пьяного мужчину, домогавшегося их подруги

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Pexels

В Подмосковье подростки избили и обстреляли пьяного мужчину, пристававшего к их подруге. Об этом сообщает mk.ru.

По информации издания, инцидент произошел в городе Дубне возле ресторана быстрого питания на проспекте Боголюбова. Пьяный местный житель подошел к девушке, сидевшей на лавочке, и стал к ней приставать. Он трогал ее за руки и плечи, а также проговаривал в ее адрес слова с непристойным подтекстом. Она начала кричать на мужчину, и ей на помощь пришла группа подростков.

Местный житель стал нецензурно выражаться в адрес защитников, возник конфликт. В ходе спора один из подростков выстрелил в сторону мужчины из пневматического пистолета, а другие начали его избивать.

В результате местного жителя с травмами доставили в медицинское учреждение. Позже он обратился в полицию и написал заявление по факту произошедшего. Несовершеннолетних поставили на учет в органах внутренних дел, а потерпевшему назначили судмедэкспертизу.

Ранее старшеклассники толпой избили девочку в туалете петербургской школы.

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