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Мужчина вынес на спине жену из зала суда и избежал развода

Обвиненный в жестоком обращении китаец вынес жену из зала суда и избежал развода

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Depositphotos

В Китае муж, обвиненный в жестоком обращении, избежал развода, покинув суд с женой на спине. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как сообщают СМИ, женщина по фамилии Чен прожила в браке со своим мужем Ли 20 лет. Однако недавно китаянка подала на развод и обвинила отца своих троих детей в домашнем насилии. Чен пояснила, что Ли начал проявлять по отношению к ней агрессию, когда находился в состоянии алкогольного опьянения.

Первоначально суд в провинции Сычуань отменил прошение женщины о разводе, так как судья учел нежелание мужа разрывать отношения и посчитал, что пара еще может примириться.

Тем не менее Чен подала апелляцию, во время рассмотрения которой Ли закинул жену на спину и, не обращая внимания на ее крики и замечания приставов, вынес из зала судебных заседаний.

Впоследствии мужчина написал письмо с извинениями, в котором пообещал больше не «повторять эту ошибку», а Чен согласилась дать мужу еще один шанс.

В интернете решение суда вызвало бурное обсуждение, и многие пользователи, как уточняется, выразили беспокойство по поводу безопасности женщины и раскритиковали правовую систему в целом.

Ранее модель из Абакана заявила, что муж-стриптизер избил ее перед разводом.

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