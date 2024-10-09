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Волонтеры начали уборку на мысе Челюскин

Волонтеры «Чистой Арктики» приступили к уборке самой северной точки Евразии

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Пресс-служба акции «Чистая Арктика»

Волонтеры «Чистой Арктики» приступили к уборке самой северной точки Евразии — на Челюскине скопилось порядка 40 тысяч бочек из-под ГСМ. Об этом сообщили организаторы.

Пока температура держится на уровне -10 градусов, но в ближайшую неделю обещают ухудшение погодных условий. Волонтерам нужно успеть складировать бочки до ухудшения погоды. После этого они сосредоточатся на ремонте помещения метеостанции.

Топливо завозили летом для обеспечения работы дизель-генераторных станций и не вывозили обратно. Чтобы емкости не примерзли друг к другу, их складывают штабелями. Отгружаться на научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» они будут сетками по 50 – 80 штук. Помимо бочек, добровольцы обнаружили большое количество и других отходов. Территория загрязнения – порядка 40 гектаров.

Отгрузка собранных отходов запланирована на начало ноября. Экспедиция на мыс Челюскин самая сложная в истории проекта «Чистая Арктика», она проводится при поддержке госкорпорации «Росатом». Предполагается, что походы на полуостров станут регулярными. В следующем году они запланированы на летний сезон.

Общественный экологический проект «Чистая Арктика» занимается уборкой северных территорий с 2021 года.

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