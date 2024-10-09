Житель Забайкалья спас пенсионерку от мошенников

Бдительный житель Читы смог уберечь пенсионерку от передачи денег мошенникам, женщина едва не лишилась 1 млн рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

41-летний житель Читы заметил на скамейке в парке пожилую женщину. Пенсионерка разговаривала с кем-то по телефону, сжимая в руке пачку пятитысячных купюр. Подойдя ближе, читинец услышал, что женщина повторяет слова инструкции и понял, что ее пытаются обмануть аферисты.

Неравнодушный прохожий попытался убедить пенсионерку положить трубку, однако злоумышленники вызвали ей такси до ближайшего банкомата. Читинец посмотрел, в какую машину села женщина, и следом за ней отправился на своем автомобиле. Догнав ее около банкомата, мужчина вновь пытался убедить пенсионерку не переводить деньги и обратился в правоохранительные органы.

Злоумышленники, услышав, что пенсионерку пытаются отговорить от перевода приказали ей отправиться домой, читинец поехал за горожанкой, передавая маршрут ее движения полицейским. Правоохранители смогли убедить ее отключиться от телефонного разговора.

72-летняя женщина рассказала, что неизвестные представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили ее снять со счета накопления и перевести их через банкомат на указанные реквизиты. Возбуждено уголовное дело.

Ранее пара обманула десяток людей, пообещав им вернуть молодость с помощью машины времени.