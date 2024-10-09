В Саратове иностранец дважды сел пьяным за руль и напал на двух человек

В Саратове иностранец попал на скамью подсудимых за повторное управление автомобилем в пьяном виде и хулиганство, сообщает прокуратура Саратовской области.

По версии следствия, в конце мая 36-летний обвиняемый управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и был остановлен сотрудниками ДПС. Те выяснили, что мужчина сел за руль, хотя ранее привлекался к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования и потерял право на управление транспортными средствами.

В июле он, также будучи пьяным, кинул в сторону 57-летней местной жительницы металлическую банку и несколько раз ударил ее по лицу. Все произошло на глазах у жильцов дома №4 на Волгодонской улице. Вечером того же дня в соседнем дворе иностранец напал с пластиковым стулом на 36-летнего мужчину и беспричинно избил его руками и ногами.

Против мигранта возбудили уголовное дело по двум статьям, в ближайшее время оно будет рассмотрено в Заводском районном суде.

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