Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Саратове иностранец дважды сел пьяным за руль и напал на двух человек

В Саратове будут судить иностранца, который пьяным напал на двух человек

close
Алексей Никольский/РИА Новости

В Саратове иностранец попал на скамью подсудимых за повторное управление автомобилем в пьяном виде и хулиганство, сообщает прокуратура Саратовской области.

По версии следствия, в конце мая 36-летний обвиняемый управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и был остановлен сотрудниками ДПС. Те выяснили, что мужчина сел за руль, хотя ранее привлекался к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования и потерял право на управление транспортными средствами.

В июле он, также будучи пьяным, кинул в сторону 57-летней местной жительницы металлическую банку и несколько раз ударил ее по лицу. Все произошло на глазах у жильцов дома №4 на Волгодонской улице. Вечером того же дня в соседнем дворе иностранец напал с пластиковым стулом на 36-летнего мужчину и беспричинно избил его руками и ногами.

Против мигранта возбудили уголовное дело по двум статьям, в ближайшее время оно будет рассмотрено в Заводском районном суде.

Ранее в СК подсчитали количество преступлений со стороны нелегалов в 2024 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами