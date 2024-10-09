Летевший в Турцию борт из Москвы вернулся обратно

Летевший из Москвы в Анталью самолет авиакомпании Turkish Airlines сменил курс и вернулся в аэропорт вылета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с самолетом Boeing 737-800.

«Высота 7000 футов доклад экипажа о технической проблеме. В 01:19 экипаж принял решение о возврате на аэродром вылета Внуково после выработки топлива на высоте 10000 футов», — говорится в сообщении.

7 октября стало известно, что пассажирское воздушное судно, следовавшее из Тюмени в Надым, на полпути экстренно вернулось в аэропорт вылета. Самолет принадлежит российской авиакомпании «Ямал». Как рассказали в пресс-службе аэропорта, экипаж лайнера принял решение вернуться в Тюмень по технической причине. По словам представителей местной транспортной прокуратуры, посадка воздушного судна прошла без каких-либо проблем.

Ранее в Новом Уренгое у пассажирского самолета при взлете открылась одна из дверей.