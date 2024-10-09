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Пьяная девушка избила 14-летнюю школьницу в Тверской области

В Тверской области девушку осудили за избиение незнакомой школьницы на улице

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Shutterstock

В Тверской области осудили девушку, которая в нетрезвом состоянии избила 14-летнюю школьницу. Об этом сообщает Tverigrad.

По информации издания, инцидент произошел 23 июля текущего года в селе Беляницы. Пьяная девушка без каких-либо видимых причин напала на девушку-подростка, схватив ее рукой за шею. После этого агрессорша несколько раз ударила школьницу кулаком в лицо и ногой в живот.

В суде нападавшая полностью признала свою вину. Ей назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ.

До этого неизвестные жестоко избили 12-летнего мальчика в Петербурге. Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга с кровоизлиянием. Пострадавшего поместили в отделение реанимации.

Ранее в Красноярске мужчина изрезал ножом бывшую сожительницу и ее дочь.

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