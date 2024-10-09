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Пермяк выиграл в лотерею 3,6 млн рублей

Ura.ru: житель Пермского края выиграл в лотерею 3,6 млн рублей

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Пресс-служба «Столото»

Житель Пермского края выиграл в лотерею 3,6 млн рублей. Об этом сообщается на странице лотереи «Столото» в социальной сети «ВКонтакте».

Имя победителя не названо. Известно, что он верно отметил 11 чисел в первом и 2 числа во втором игровом поле лотереи «Рапидо Драйв» и выиграл 3 550 835 рублей.

До этого житель Челябинска купил лотерейный билет за 100 рублей и выиграл два миллиона.

Незадолго до этого сообщалось, что восемь жителей регионов РФ стали победителями лотереи, выиграв денежный приз в размере двух млн рублей каждый.

По информации журналистов, люди еще не знают о своем выигрыше. В связи с этим в регионах, где проживают победители, объявили об их поиске.

30 сентября газета kp.ru написала о жителе Нижегородской области, который выиграл в лотерею два млн рублей и не пришел за денежным призом.

Ранее пара из Омска выиграла 30 млн рублей.

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