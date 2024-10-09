В Коми 15-летнюю девочку обвинили в краже более 725 тысяч рублей у знакомой

Девочку-подростка из Вуктыла обвинили в крупной краже с банковского счета. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Коми.

Уголовное дело в отношении 15-летней местной жительницы было возбуждено после того, как в июле этого года с банковских счетов ее знакомой исчезла большая денежная сумма. Как выяснилось, несовершеннолетняя взяла у женщины телефон и перевела себе на счет более 725 тыс. рублей.

Она успела потратить деньги по своему усмотрению, но была задержана. В итоге девушка призналась в краже и раскаялась в содеянном. Родители фигурантки возместили потерпевшей причиненный их дочерью ущерб.

В ближайшее время несовершеннолетняя предстанет перед судом, ей грозит реальное лишение свободы.

Ранее в Подмосковье 14-летний подросток украл у отца сейф со сбережениями и угнал его иномарку.