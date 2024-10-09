Вампиры рассказали заключенным о семейных ценностях в Ивановской области

В Ивановской области осужденные в костюмах вампиров рассказали заключенным о семейных ценностях. Об этом сообщает УФСИН РФ по региону.

По информации ведомства, мероприятие прошло в рамках ежегодного конкурса художественной самодеятельности заключенных. Осужденные продемонстрировали постановку о семье вампиров, в ходе которой рассказали о семейных ценностях, дружбе, предательстве, зависти и сострадании.

Подготовка к спектаклю шла на протяжении года, в нем были задействованы 140 осужденных. Они также самостоятельно подготовили костюмы, грим и декорации. Участники пели, танцевали и читали монологи.

На мероприятии присутствовали сотрудники УФИН, Общественной наблюдательной комиссии, представители омбудсмена по правам человека, а также актеры театра и художники.

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