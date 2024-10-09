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Подмосковные спортсмены выиграли турнир по мини-футболу в Турции

Футболисты из Подмосковья взяли золото на турнире по мини-футболу в Турции

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Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены из Московской области заняли первое место на турнире по мини-футболу 5 на 5 среди слепых игроков, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Второе место на турнире заняла сборная из Анкары, а третье — сборная Турции.

​В составе национальной сборной России выступали спортсмены регионального центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта, чемпионы Европы, мастера спорта России международного класса Сергей Манжос, Никита Егоров, Денис Егоров и Андрей Тихонов.

Международные соревнования по мини-футболу в формате 5 на 5 прошли с 2 по 6 октября в турецком городе Анталья. В турнире принимали участие слепые спортсмены категории «В1».

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