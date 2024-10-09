«Не пей из лужицы — в квадробера превратишься»: Захарова высказалась о квадробинге

Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова объяснила квадробинг нехваткой у детей любви, заботы и внимания. Заявление было сделано дипломатом в ходе пресс-конференции.

«Мне кажется, что с явлением квадроберов наш народ сталкивался еще и раньше: сказки про то, что не пей из лужицы — в квадробера превратишься, обозначали эту проблему и в предыдущие годы тоже», — попыталась сиронизировать Захарова.

Дипломат отметила, что «повышенное внимание и безграничная любовь к детям» позволит им отказаться от попытки привлечь к себе внимание с помощью квадробинга, который, по ее словам, совсем не безобиден.

«Эту тему надо поднимать, она на Западе уже увязана с другими темами, в том числе и этого гендерного безумия», — подчеркнула Захарова.

До этого российских родителей квадроберов предупредили о штрафах за укусы людей.

Ранее Захарова поблагодарила Бога за работу пранкеров Вована и Лексуса.