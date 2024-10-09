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Тхэквондисты из Подмосковья заработали 2 золотые медали на турнире в Черногории

Спортсмены из Подмосковья взяли 2 медали на международном турнире по тхэквондо

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Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены из Московской области заработали 2 золотые медали на международном турнире по тхэквондо среди мужчин и женщин (ВТФ), сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Золото среди мужчин в весовой категории 63 кг взял Идар Багов, а среди женщин в весовой категории 49 кг первое место заняла Милана Бекулова.

Всего по итогам турнира команда из России заняла первое общекомандное место, заработав 7 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.

Международный турнир по тхэквондо среди мужчин и женщин (ВТФ) Montenegro Podgorica Open проходил с 4 по 7 октября 2024 года в г. Подгорица (Черногория) и собрал представителей 20 стран.

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