В Москве мужчина надругался над девятилетним внуком сожительницы

На юго-западе Москвы задержан мужчина, обвиняемый в растлении малолетнего внука своей сожительницы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать девятилетнего мальчика. Женщина сообщила, что ее сын подвергся сексуальному насилию. По подозрению в совершении преступления задержан сожитель бабушки мальчика.

Известно, что ребенок проживал в квартире на Ленинском проспекте вместе со своими родителями, а также бабушкой и ее сожителем. По предварительной информации мужчина надругался над мальчиком еще в сентябре. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Воронежской области иностранец приставал к 12-летней девочке. Школьница возвращалась домой, когда к ней подошел незнакомец, мужчина начал преследовать школьницу и трогал ее за интимные места, девочка позвонила матери. Женщина вместе с родственниками выехала на место, за злоумышленником устроили погоню на трех машинах, но ему удалось скрыться.

Ранее в Подмосковье мигрант приставал к 11-летнему ребенку в лифте.