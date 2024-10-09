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Один из похищенных кенгурят отправился домой

Похищенный из калужского зоопарка кенгуренок отправился домой

Похищенный из калужского зоопарка кенгуренок отправился домой после передержки и восстановления в Ярославле. Об этом сообщает пресс-служба местного зоопарка в Telegram-канале.

«Сегодня наши коллеги забрали своего малыша домой — в парк птиц «Воробьи» Калужской области. Перед дорогой кенгуренок подкрепился, набрался сил и направился в переноску, еще немного, и он окажется дома! А мы были рады его пушистой компании в нашей ветеринарной клинике», — заявили в зоопарке.

Сотрудники зоопарка пожелали кенгуренку счастливого пути.

До этого стало известно, что обвиняемого в похищении кенгурят из ярославского зоопарка могут отправить на психологическую экспертизу.

Как пояснил адвокат, у 31-летнего похитителя, Ивана Некрасова, наблюдаются психические отклонения: похитив животных из зоопарка для обмена на макаку, молодой человек поступил как ребенок.

Ранее хабаровчанин украл собаку в магазине и попытался обменять ее на спирт.

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