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Россиянин заперся в квартире и не пускал врачей к семилетней больной дочери

В Омске мужчина закрылся в квартире и не пускал врачей к больной дочери

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Shutterstock/evgeniykleymenov

Житель Омска заперся в квартире с травмированной семилетней дочерью и отказывался пускать к ней медиков. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Омской области.

Инцидент произошел в многоэтажке в Центральном округе Омска. Сотрудники скорой помощи приехали на вызов, помощь требовалась семилетней девочке с травмой ноги. В квартиру медиков не пустил агрессивно настроенный отец ребенка.

На место прибыл наряд Росгвардии, выяснилось, что в ходе семейной ссоры 41-летний супруг выгнал из дома жену, оставив с собой в квартире семилетнюю дочь с травмой ноги. Стражи порядка смогли убедить мужчину открыть дверь и позволить медикам оказать помощь ребенку, у девочки диагностирован ушиб стопы, она госпитализирована. При каких обстоятельствах несовершеннолетняя получила травму, устанавливается.

До этого сообщалось, что под Псковом будут судить женщину, отбивавшуюся от полицейских ножом, топором и вилами. Стражи порядка прибыли проверить условия жизни ребенка россиянки. От рук негостеприимной хозяйки пострадала участковый уполномоченный полиции. В тяжелом состоянии девушку доставили в больницу, ее здоровью был нанесен тяжкий вред.

Ранее москвич сорвался с высоты, пытаясь забраться в квартиру возлюбленной ради примирения.

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