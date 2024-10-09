Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Франции студентка напала на учительницу, попросившую ее снять чадру

Во Франции девушка ударила по лицу учительницу за просьбу снять чадру

close
Shutterstock

Во Франции девушка дала пощечину своей учительнице, попросившей ее снять чадру. Об этом пишет France Bleu.

На днях 18-летняя ученица лицея Севинье в коммуне Туркуэн на севере страны была задержана возле своего учебного заведения и взята под стражу. Ее подозревают в том, что она дала пощечину педагогу.

По данным полиции, девушка подняла на учительницу руку после того, как та попросила ее снять только что надетый головной платок. Женщина ответила аналогичным образом, а затем, как выяснили правоохранители, «последовало несколько ударов, угроз, толчков и пиханий».

После драки с учительницей студентка убежала, а пострадавшая обратилась в полицию. Министр образования Франции Анн Женете поддержала жертву и осудила поступок ученицы, который, по ее словам, «бросает вызов Республике».

«Все, что сделала учительница, — это указала на очевидное: никаких хиджабов, никаких бросающихся в глаза религиозных символов в школе. Я самым решительным образом осуждаю это нападение на наши законы и наши ценности», — отметила Женете.

Ранее москвичка напала на девушку в хиджабе из-за того, что ей не понравился ее наряд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами