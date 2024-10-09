Во Франции студентка напала на учительницу, попросившую ее снять чадру

Во Франции девушка дала пощечину своей учительнице, попросившей ее снять чадру. Об этом пишет France Bleu.

На днях 18-летняя ученица лицея Севинье в коммуне Туркуэн на севере страны была задержана возле своего учебного заведения и взята под стражу. Ее подозревают в том, что она дала пощечину педагогу.

По данным полиции, девушка подняла на учительницу руку после того, как та попросила ее снять только что надетый головной платок. Женщина ответила аналогичным образом, а затем, как выяснили правоохранители, «последовало несколько ударов, угроз, толчков и пиханий».

После драки с учительницей студентка убежала, а пострадавшая обратилась в полицию. Министр образования Франции Анн Женете поддержала жертву и осудила поступок ученицы, который, по ее словам, «бросает вызов Республике».

«Все, что сделала учительница, — это указала на очевидное: никаких хиджабов, никаких бросающихся в глаза религиозных символов в школе. Я самым решительным образом осуждаю это нападение на наши законы и наши ценности», — отметила Женете.

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