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Названа возможная причина пожара на рынке в Ногинске

Пожар на рынке в Ногинске мог вспыхнуть из-за неосторожного обращения с огнем

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Пожар на Центральном рынке в Ногинске мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Предварительная причина пожара <…> — нарушение правил обращения с огнем», — отметил он.

Представитель экстренных служб обратил внимание, что точную причину возгорания установит мобильная пожарная испытательная лаборатория, которая уже прибыла на место происшествия.

В среду, 9 октября, стало известно, что площадь пожара на территории рынка в Ногинске увеличилась до трех тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ. В ведомстве уточнили, что здание на улице Декабристов, 2 «горит по всей площади». На месте происшествия работают более 80 сотрудников МЧС и 26 пожарных машин. По предварительным данным, в огне никто не пострадал. Локализация пожара прогнозируется ближе к полуночи.

Ранее в Удмуртии игравшие с огнем дети сожгли дом и едва не сгорели сами.

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