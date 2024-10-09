Таксист помог женщине, на которую напал неизвестный в ХМАО

В ХМАО мужчина напал на незнакомку и повредил ей позвоночник. Об этом сообщается в Telegram-канале «Это Юганск, детка!».

По данным источника, нападение произошло в 11-ом микрорайоне Нефтеюганска. Неизвестный беспричинно набросился на женщину и травмировал ее, но в происходящее вмешался проезжавший мимо таксист. Он помог местной жительнице отбиться от злоумышленника, который затем спешно покинул место преступления.

Прочие детали инцидента пока неизвестны. В полиции уже знают о произошедшем, сейчас правоохранители устанавливают личность нападавшего. Тем временем родные пострадавшей надеются лично поблагодарить водителя такси и ищут его в соцсетях.

В сентябре россиянин на BMW избил женщину-дворника из-за национальной ненависти.

Ранее мужчина не смог добиться внимания девушки подарками и напал на нее с ножом.